Crustoli: aprenda a fazer esta tradicional iguaria italiana

Ingredientes

240 g de farinha

50 g de açúcar

25 g de manteiga

2 ovos

Vinho Marsala o suficiente para dar liga ou pode ser 20ml

1 colher de chá de extrato de baunilha

Para polvilhar: Açúcar de confeiteiro de baunilha / açúcar e canela

Óleo para fritar



Modo de preparo

1. Misture todos os ingredientes secos e vá adicionando os ovos, o extrato de baunilha e por fim o vinho marsala até dar o ponto de uma massa bem lisa. Polvilhe a bancada com um pouco de farinha e a abra a massa o mais fina que conseguir. Quanto mais fininha, mais crocante o crustoli ficará.

2. Corte a massa em tirinhas de 4 cm x 10 cm. Para dar o formato viradinho, faça um corte de 2 cm no centro de cada tira e passe uma das pontas pelo corte como se estivesse virando do avesso – assim o crustoli fica com um nó central.

3. Coloque o óleo numa panela funda e leve ao fogo médio. Para saber a temperatura certa para fritura: coloque um palito de fósforo no óleo ainda frio, quando acender está no ponto. Forre uma assadeira com papel toalha.

4. Frite as tiras de massa por partes. Mergulhe-as delicadamente no óleo quente. Mexa os crustoli com a escumadeira para dourar por igual. É importante não coloca-los todos de uma vez só, pois as tiras podem grudar e esfriar o óleo, deixando a massa murcha e encharcada.

5. Com a escumadeira, retire os crustoli fritos para a assadeira forrada com papel toalha e repita com o restante. Após escorrer o óleo coloque-os em uma travessa com o açúcar de baunilha a gosto e sirva a seguir.