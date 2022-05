Receita de croquetas de codorna

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere as codornas com todos os ingredientes e deixe na geladeira por 24 horas. Em uma panela, cozinhe até que a carne desprenda dos ossos com facilidade. Se necessário, adicione água aos poucos para desgrudar do fundo da panela. Depois de cozidas, desfie separando toda a carne e pele, descarte só os ossos. Misture bem a carne, coloque em formas de silicone e leve para o freezer. Depois de congelados, desenforme e empane as croquetes. Passe na farinha, depois nos ovos e, por fim, na farinha panko. Frite em óleo por imersão até dourar e deixe escorrer o excesso de gordura no papel guardanapo. Sirva em seguida.

*Receita do chef Wanderson Medeiros (Picuí)