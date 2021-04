Cogumelo toast

Modo de preparo

1 fatia de pão de fermentação natural

1 colher (sopa) de azeite extravirgem

1/2 xícara de cogumelo portobello

1/2 xícara de cogumelo shiitake

1/2 xícara de cogumelo shimeji branco

1/2 xícara de cogumelo shimeji preto

1 colher (sopa) de shoyu

1/2 colher (chá) de pimenta calabresa

2 colheres (sopa) cheias de queijo de ovelha

1 colher (chá) de sal

1/2 colher (chá) de cebolinha francesa picada fino

Em uma frigideira preaquecida, toste o pão dos dois lados até ficar crocante e dourado, mas macio por dentro. Leve outra frigideira ao fogo com o azeite e refogue os quatro tipos de cogumelo. Acrescente o shoyu e a pimenta calabresa e misture. Reserve. Transfira a torrada para um prato e espalhe sobre ela o queijo de ovelha. Tempere com sal e distribua o refogado de cogumelos por cima. Regue com azeite e finalize com a cebolinha francesa e mais pimenta calabresa.

*Receita por Felipe Scarpa e Carlos Henrique Gomes, do Botanikafé (veja mais receitas)