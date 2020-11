Chips com carne desfiada

Modo de preparo

Para o pernil

1 quilo de pernil

2 ½ colheres (sopa) de páprica picante

1 colher (chá) de açúcar mascavo

3 colheres (sopa) de azeite extravirgem

Sal, tomilho e pimenta-do-reino a gosto

Para os chips

1/2 litro de óleo de canola

2 batatas-doces cortadas em lâminas

Flores comestíveis para decorar

Prepare o pernil Disponha o pernil em uma assadeira. No liquidificador, bata os demais ingredientes e despeje a mistura sobre a carne. Cubra a assadeira com filme plástico e deixe marinar por duas horas na geladeira. Leve ao forno preaquecido a 180°C por quatro horas. Desfie a carne, ainda quente, com um garfo e reserve. Prepare os chips Em uma panela grande, aqueça o óleo. Frite em fogo alto as lâminas de batata-doce até ficarem crocantes. Deixe escorrer sobre papel- -toalha. Sirva o pernil desfiado sobre os chips, decorado com fores comestíveis.

*Receita cedida pela chef Samantha Laurindo