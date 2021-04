Cheesecake vegano de morango

Modo de preparo

Para a massa

1 xícara de sementes de girassol sem casca (deixadas de molho por 8 horas)

1/2 xícara de uva passa preta ou tâmara

1 colher (sobremesa) de cacau em pó

Cardamomo, canela e extrato de baunilha (opcionais)

Para o recheio

400 gramas de castanha-de-caju crua e sem sal (deixadas de molho por 8 horas)

250 gramas de morango

20 gramas de uva passa branca

7 gotas de extrato de baunilha



Prepare a massa Bata no liquidificador as sementes de girassol, as uvas passas pretas e o cacau até formar uma massa homogênea. Se quiser dar mais sabor, adicione as sugestões opcionais. Espalhe a base numa forma com aro removível e reserve. Prepare o recheio Processe no liquidificador a castanha-de-caju, os morangos, as uvas passas brancas e a baunilha. Despeje o creme por cima da base na fôrma e leve ao congelador por, no mínimo, 2 horas.

*Receita da plataforma Kiumbe Ixi