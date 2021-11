Chamuças de camarão

Modo de preparo

Prepare o recheio Tempere os camarões com limão, sal, pimenta e páprica. Escorra para tirar o líquido. Em um panela bem quente com um pouco de óleo, coloque os camarões. Sele cada lado por 1 minuto. Retire os camarões e reserve. Na mesma panela, refogue com mais um pouco de óleo a cebola, os pimentões, o alho e o tomate. Tempere com sal, pimenta e zátar. Acrescente os camarões a esse refogado e deixe em fogo médio por, no máximo, 1 minuto, para não secar. Desligue o fogo, salpique o amido de milho enquanto mexe vigorosamente, adicione as ervas e reserve na geladeira por 1 hora.

Montagem Misture a farinha com a água para fazer uma cola. Corte a massa de pastel em tiras de cerca de 12×5 centímetros. Dobre uma das pontas para dentro, formando um pequeno triângulo. Dobre mais duas vezes, formando um triângulo mais grosso. Abra o triângulo como se fosse um cone e coloque o recheio dentro. Passe a cola de farinha nas laterais da massa e dobre mais algumas vezes até chegar na outra ponta. Você vai ter um pastel em formato de triângulo. É muito importante apertar bem as pontas para não entrar óleo na hora de fritar. Aqueça o óleo em uma panela grande e frite as chamuças até que fiquem douradas. Transfira para um refratário forrado com papel toalha e salpique páprica por cima antes de servir.

*Receita da chef Carla Francine, do Espaço Utomi (veja mais receitas)