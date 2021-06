Capeletti in brodo

Modo de preparo

Prepare a massa Em uma superfície limpa e lisa, coloque a farinha, faça um furo no meio com os dedos, despeje os ovos e acrescente o sal. Sove a massa durante 15 minutos até que fique homogênea e não grude mais nas mãos. Reserve.

Prepare o recheio Em uma frigideira em fogo médio, adicione a manteiga e refogue o lombo e o peito de peru por 10 minutos. Leve a um processador ou moedor, adicione o presunto e a mortadela e triture bem. Transfira o recheio para uma tigela grande e incorpore 150 gramas de parmesão, os ovos, o sal, a pimenta e a noz-moscada. Misture com as mãos até ficar homogêneo. Reserve. Com um rolo, abra bem a massa reservada em um retângulo. Com uma faca, corte quadrados de 3 centímetros. No centro de cada quadradinho, coloque um pouco de recheio, dobre a massa unindo duas pontas e, em seguida, una as outras duas pontas, formando um chapéu. Aperte bem para não soltar. Em uma panela grande, leve o caldo ao fogo. Quando ferver, adicione a massa e deixe cozinhar por 3 a 5 minutos, até subir à superfície. Sirva no caldo com o restante do parmesão ralado.

*Receita da chef Silvia Percussi, da Vinheria Percussi (confira aqui mais receitas)