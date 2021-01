Bombom fit

Modo de preparo

Para o brownie

2 ovos

80 gramas açúcar de coco ou xilitol

190 gramas chocolate 70% adoçado com açúcar de coco ou xilitol

75 gramas óleo de coco

35 gramas farinha de amêndoa

15 gramas cacau

1 gramas bicarbonato de sódio

Para a ganache de coco

46 gramas polpa fresca

208 gramas água

200 gramas chocolate 70% adoçado com açúcar de coco ou xilitol

Prepare o brownie Em uma batedeira, bata os ovos e o açúcar de coco ou xilitol até a mistura ficar esbranquiçada. Derreta o chocolate e o leite de coco em banho-maria. Adicione o chocolate derretido a mistura de ovos delicadamente. Adicione a farinha de amêndoas, o cacau e o bicarbonato e misture delicadamente. Transfira para uma assadeira e asse a 160 graus por 18 minutos. Prepare a ganache de leite de coco Em um liquidificador, bata a polpa de coco fresca e a água. Com a ajuda de uma peneira bem fina, coe o leite de coco. Derreta o chocolate em banho maria. Misture o chocolate e o leite de coco. Montagem A dica da chef é fazer uma casquinha de chocolate em uma forminha e preencher com o brownie e a ganache de chocolate, mas também é possível simplesmente cobrir o brownie com a ganache.

*Receita da chef confeiteira Rafaella Aguiar (Apó Cozinha)