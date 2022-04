Receita de bombom de matchá com ganache de yuzu

Modo de preparo

Prepare o recheio Em uma panela, coloque o creme de leite e acrescente as raspas do yuzu. Cozinhe em fogo alto até ferver. Despeje a mistura em um bowl sobre chocolate branco. Misture até ficar homogêneo e depois adicione o suco de yuzu. Deixe esfriar até 26ºC e reserve.

Prepare o bombom Derreta o chocolate até 42ºC, acrescente o matchá e reduza a temperatura até 28ºC. Molde em uma forma de bombom e espere esfriar até formar uma casquinha. Com um saco de confeitar, coloque a ganache de yuzu em cada cavidade e aguarde a mesma estabilizar. Sele os bombons com o restante do chocolate. Deixe descansar por 12 horas em ambiente condicionado a 18ºC. Desenformar.

*Receita da chef Vivianne Wakuda