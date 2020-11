Bobó de camarão com arroz de coco e farofa de panko

Modo de preparo

Para o caldo de camarão

1 colher (sopa) bem cheia de azeite

1 cebola cortada em cubos médios

Casca de 1 quilo de camarão (reserve o camarão para o bobó)

Para a farofa de panko

500 gramas de manteiga

5 colheres (sopa) de azeite extravirgem

4 xícaras de farinha panko

Sal a gosto

Para o arroz de coco

3 colheres (sopa) de azeite extravirgem

1 cebola cortada em cubos pequenos

2 xícaras de arroz

1 vidro de 200 mililitros de leite de coco

Sal a gosto 1 ⅓ xícara de coco fresco ralado

Para o bobó

1 quilo de camarão fresco, sem casca, limpo

4 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 quilo de mandioca, sem casca, cortada em pedaços médios

1 folha de louro

2 xícaras do caldo de camarão

6 colheres (sopa) de azeite extravirgem

3 cebolas cortada em rodelas

1 pimentão vermelho, sem sementes, cortado em rodelas

1 pimentão amarelo, sem sementes, cortado em rodelas

3 tomates maduros, sem pele nem sementes, cortados em rodelas

2 latas de molho de tomate

1 vidro de 500 mililitros de leite de coco

2 colheres (sopa) de azeite de dendê

1 maço de cheiro-verde picado

Prepare o caldo Em uma panela com o azeite, refogue a cebola. Junte as cascas de camarão e refogue mais um pouco. Adicione água quente até encher a panela. Deixe ferver em fogo baixo por cerca de uma hora ou até que a água absorva o sabor do camarão. Reserve. Prepare a farofa de panko Em uma panela grande, derreta a manteiga e o azeite. Adicione a farinha panko e deixe dourar em fogo baixo. Tempere com sal e reserve. Prepare o arroz de coco Em uma panela com o azeite, refogue a cebola. Acrescente o arroz e refogue mais um pouco. Adicione 2 ½ xícaras de água e o leite de coco. Tempere com sal. Deixe cozinhar em fogo baixo. Quando estiver macio e soltinho, desligue o fogo e adicione o coco ralado. Reserve. Prepare o bobó Em um bowl, tempere o camarão com o alho, sal e pimenta. Reserve. Em uma panela com água, cozinhe os pedaços de mandioca com a folha de louro até que fiquem macios. No liquidificador, bata uma parte da mandioca cozida com o caldo do camarão. Adicione o restante da mandioca e bata novamente. Reserve. Em uma panela grande com metade do azeite, doure a cebola. Adicione os pimentões e o tomate e mexa. Acrescente o creme de mandioca reservado e misture bem. Acrescente o molho de tomate e o leite de coco. Finalize com azeite de dendê e o cheiro-verde. Ajuste o sal, se necessário, e mantenha no fogo até ferver. Em outra panela com o azeite restante, refogue o camarão reservado até dourar. Adicione os camarões ao bobó finalizado. Sirva acompanhado do arroz e da farofa.

*Receita cedida pela chef Samantha Laurindo