Berry blast

Modo de preparo

1 colher (sopa) de amora

1 colher (sopa) de mirtilo

1 colher (sopa) de framboesa

1 colher (sopa) de suco de limão-siciliano

1 banana congelada

2 colheres (sopa) de mel

1 ramo bem pequeno de manjericão

1 banana fatiada

1/3 de xícara de granola

1 colher (chá) de semente de girassol

1 colher (chá) de semente de abóbora

1 colher (sopa) de chips de coco

1 colher (chá) de gergelim branco

1/2 colher (chá) de chia

No liquidificador, bata as frutas vermelhas com o suco de limão-siciliano, a banana congelada, o mel e o manjericão até a mistura ficar homogênea. Transfira para um bowl grande. Cubra com a banana fatiada e os demais ingredientes.

*Receita por Felipe Scarpa e Carlos Henrique Gomes, do Botanikafé (veja mais receitas)