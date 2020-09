Arroz de hauçá

Modo de preparo

Para a carne-seca

500 gramas de carne-seca cortada em cubos de 5 centímetros

1/2 xícara de camarão seco

1 colher (sopa) de azeite de dendê

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1 cebola cortada em tiras

1/2 xícara de leite de coco

Sal a gosto

Para o arroz

4 xícaras de arroz branco cozido e temperado

1/2 xícara de leite de coco

Sal a gosto

Para os camarões

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1 colher (sopa) de azeite de dendê

1/2 cebola cortada em cubos

1/2 xícara de camarão seco

1/2 xícara de leite de coco

Para o molho

1/2 cebola média

1 tomate sem pele nem sementes

1/2 xícara de camarão seco

1/2 pimenta malagueta

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1 colher (sopa) de azeite de dendê

Suco de 1/2 limão

Prepare a carne-seca Deixe a carne-seca de molho em água fria por 24 horas. Na hora do preparo, dessalgue toda a quantidade de camarão seco que usar na receita (1 1/2 xícara). Em uma panela com água, ferva os camarões por um minuto e escorra. Repita três vezes o processo. Retire a cabeça e as patas. Reserve. Em uma panela de pressão, cozinhe a carne-seca por 20 minutos ou até ficar macia. Desligue o fogo, espere sair toda a pressão, deixe amornar e desfie. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva e o de dendê e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione a carne-seca cozida e desfiada e refogue por dez minutos, mexendo para não grudar. Acrescente o leite de coco e 1/2 xícara do camarão dessalgado. Corrija o sal se necessário. Deixe secar e reserve. Prepare o arroz Em uma panela, junte o arroz já cozido, o leite de coco e sal. Leve ao fogo médio e deixe apurar, mexendo para n.o grudar. Transfira para uma fôrma com furo no meio e reserve. Prepare os camarões Em uma panela, aqueça os azeites e refogue a cebola e 1/2 xícara do camarão dessalgado em fogo médio. Adicione o leite de coco, cozinhe por dois minutos e reserve. Prepare o molho No liquidificador, bata a cebola, o tomate, 1/2 xícara do camarão dessalgado e a pimenta malagueta até formar uma pasta. Reserve. Em uma frigideira, aqueça os azeites e refogue a pasta até secar. Finalize temperando com o suco de limão. Desenforme o arroz e distribua a carne ao redor dele e no centro. Cubra com a mistura de camarão e leite de coco. Sirva com o molho à parte.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano (Receitas práticas e caprichadas para aproveitar o arroz já pronto)