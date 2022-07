Número de eleitores com menos de 18 anos volta a crescer após 20 anos

As eleições gerais estão chegando e, neste ano, os jovens vão representar uma parte considerável da população votante. O número de adolescentes, entre 16 e 17 anos, voltou a subir após duas décadas, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O último aumento tinha sido em 2002, com 2,2 milhões, em 2002, para 1,4 milhão em 2018, o número mais baixo da série histórica. Hoje são 2,1 milhões, segundo o levantamento. Esse fenômeno foi explicado pelo cientista político e diretor-geral do Movimento Voto Consciente, Humberto Dantas, em entrevista ao G1.

“A campanha foi mais assertiva, foi mais capaz de dialogar de forma clara com determinado público, da forma como esse público gosta de se comunicar”, explicou ele, considerando que a Justiça Eleitoral contou com o apoio de influenciadores, artistas e presença virtual para alcançar o público com menos de 18 anos.

Não é a primeira vez que isso acontece, o mesmo ocorreu há mais de 20 anos. “Eu me recordo no começo dos anos 2000, final dos anos 1990, de boas falas, por exemplo, do Zezé de Camargo e Luciano no programa da Hebe dizendo que o brasileiro precisava conhecer mais de política”, completou.

Claro que uma mudança considerável é a forma como os artistas se manifestam hoje, com a ajuda e a velocidade das redes sociais. “A Anitta posta qualquer coisa na sua rede social e isso reverbera de forma significativa”, pontuou ele. Não é preciso mais estar vinculado a um canal de televisão para incentivar o público sobre a importância do voto.

Além da cantora, diversas outras personalidades se manifestaram ao longo de 2022 para incentivar os eleitores mais jovens. Bruna Marquezine, Juliette, Zeca Pagodinho e até mesmo artistas internacionais, como Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo. Se foi DiCaprio ou Anitta, o importante é que a mensagem chegou em quem deveria.

Lembrando que as eleições gerais estão agendadas para o dia 2 de outubro, para o primeiro turno – e em 30 de outubro em caso de um segundo turno. Serão eleitos o Presidente, o vice-presidente e o Congresso Nacional.