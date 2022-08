Eleições 2022: entenda as funções de cada cargo

O primeiro turno das Eleições 2022 acontece no dia 2 de outubro em todo o país. Na ocasião, a população deverá escolher seus candidatos para o cargo de Presidente, Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Governadores – mas, afinal, quais as atribuições de cada um? Para um voto consciente, a gente te conta quais as funções de cada posição.

Presidente

O cargo mais alto é o de Presidente da República. É ele o responsável pela gestão do País, e estão entre as suas atribuições a nomeação e exoneração de Ministros de Estado, fazer a direção superior da administração federal, iniciar o processo legislativo, sancionar, promulgar e publicar as leis, vetar projetos de lei (totalmente ou parcialmente) e expedir decretos e regulamentos.

Governador

Governadores são responsáveis pela gestão dos seus respectivos Estados. Eles nomeiam secretários que dão suporte nessa administração, participam do processo legislativo e respondem pela segurança pública. As ações governamentais neste caso visam descentralizar o poder para melhorar as questões políticas em âmbito regional.

Senador

Os senadores são os representantes dos estados e do DF no Congresso Nacional, e seus mandatos duram 8 anos. Entre suas atribuições estão propor projetos de lei, fiscalizar os atos do Poder Executivo, processar e julgar crimes de responsabilidade do Presidente e Vice-presidente, Ministros de Estado e comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público, além do Procurador-geral da República e do advogado-geral da União. Nas Eleições 2022, devemos votar em dois Senadores.

Deputado Federal

O Deputado Federal compõe a Câmara dos Deputados e tem como principal função a elaboração de leis, propondo, debatendo e aprovando novas leis, além de votar sobre a aprovação de medidas provisórias propostas pelo Presidente. Assim como o Senado, também é responsável por fiscalizar o Poder Executivo, e o número de Deputados de um Estado está ligado ao número de habitantes.

Deputado Estadual

Os Deputados Estaduais também propõem e votam leis, podem alterar a Constituição estadual por meio de propostas de emenda e votar projetos enviados pelo Executivo ao Legislativo. Além disso, eles fiscalizam o trabalho dos Governadores e podem determinar, por meio de emendas, onde 1% da receita será aplicada.

Quantos candidatos elegeremos?

Nas Eleições 2022, elegeremos 1 Presidente da República, 27 Governadores (1 para cada Estado e DF), 27 Senadores (1 para cada Estado e DF), um mínimo de 8 e máximo de 70 Deputados Federais (513, no total) e 94 Deputados Estaduais.

Ordem de votação nas Eleições 2022

Para não se perder, anote a ordem de votação nas urnas eletrônicas:

Deputado Federal

Deputado Estadual

Senador (2 vezes)

Governador

Presidente