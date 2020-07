Congressista dos EUA é chamada de vadia por colega e faz discurso poderoso

A congressista norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez foi insultada pelo colega Ted Yoho em frente ao Capitólio – o prédio do Congresso em Washington DC – na última segunda-feira (20). Ele usou a expressão fucking bitch, que pode ser traduzida como vadia do caralho para o português. Entre outras ofensas, Yoho também chamou Ocasio-Cortez de nojenta. Isso aconteceu após a congressista realizar uma fala a respeito de criminalidade e desemprego.

O caso gerou grande repercussão nos Estados Unidos e Ocasio-Cortez se manifestou primeiro nas redes sociais. No Twitter, disse que nunca havia falado diretamente com Yoho e que costuma se dar bem com os colegas. “Mas, hey, as vadias dão conta do trabalho”, finalizou.

Eleita pelo estado de Nova York, em 2018, Ocasio-Cortez é a mulher mais jovem da história a chegar ao cargo de congressista nos Estados Unidos. Ela tinha 29 anos na época e faz parte do Partido Democrata.

I never spoke to Rep. Yoho before he decided to accost me on the steps of the nation’s Capitol yesterday.

Believe it or not, I usually get along fine w/ my GOP colleagues. We know how to check our legislative sparring at the committee door.

But hey, “b*tches” get stuff done. 🤷🏽‍♀️ https://t.co/WlG3xccwR7

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 21, 2020