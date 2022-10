Brasil elege primeiras deputadas trans para a Câmara dos Deputados

Atualizado em 3 out 2022, 17h20 - Publicado em 3 out 2022, 17h19

Duda Salabert (PDT-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP) foram eleitas as primeiras deputadas federais trans do Brasil, no domingo, de acordo com os números de apuração do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Duda foi eleita por Minas Gerais com mais de 200 mil votos, liderando a lista do partido. Erika passou do 250 mil em São Paulo, e é a segunda mais votada do partido no estado.

Número recorde

Ao menos 304 candidaturas LGBTI+ disputaram as eleições deste ano, segundo levantamento da organização. São 249 candidaturas individuais e outras 55 coletivas — 26 delas com pessoas LGBTI+ como titulares.

As candidaturas para deputado estadual ou distrital são maioria, 187. Com exceção de Rondônia, todas as unidades da federação têm candidaturas LGBTI+ autodeclaradas a algum dos cargos em disputa. São Paulo (58), Minas Gerais (28) e Santa Catarina (23) são os estados com maior número de candidaturas.

Esta notícia foi originalmente publicada no site da Agência Diadorim.