2º turno das Eleições: e-Título deve ser baixado até sábado

Por Raíssa Basílio 27 out 2022, 12h29

Faltam apenas três dias para o 2º turno das eleições gerais, que acontecem neste domingo (30). Para votar, é preciso apresentar um documento com foto junto ao título eleitoral ou com o e-Título – para utilizar o aplicativo é preciso que você tenha feito a emissão digital do título de eleitor.

Caso ainda não tenha feito, essa função estará disponível até sábado (29), no dia da votação estará suspensa. Quem usou o app no primeiro turno, ou em outras eleições, não precisa expedir o certificado novamente. Agora, se você optar por utilizar a versão digital pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda não baixar o aplicativo de última hora.

É necessário ter um registro na Justiça Eleitoral para emitir a declaração, que a partir disso, poderá ser acessada sempre que o usuário precisar. Além de ser um comprovante para votar, o e-Título permite a consulta do local de votação, formulário de justificativa de ausência e mais. É importante citar também que o aplicativo não é obrigatório, é apenas uma alternativa digital.

Lembrando que não é obrigatório apresentar o título eleitoral para votar. Quais são os documentos que podem ser utilizados para votar? Veja abaixo:

e-Título;

Carteira de identidade;

Identidade social;

Passaporte;

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

Certificado de reservista;

Carteira de trabalho;

Carteira nacional de habilitação.

Outra informação importante é que na cabine de votação, não será possível usar o celular nem outros equipamentos eletrônicos. Ao apresentar o e-Título, por exemplo, os eleitores devem desligar os aparelhos e deixá-los com o mesário. Em caso de descumprimento da regra, os responsáveis pela seção poderão acionar o juiz da zona eleitoral, que poderá chamar a polícia militar.