Podcast: Aproveite a própria companhia e saia mais sozinha

Às vezes, temos um programa que estamos muito animadas para fazer, mas não encontramos companhia tão empolgada quanto nós. Para muitas mulheres, a resposta óbvia a essa situação é iniciar uma busca por quem tope a aventura – o que pode se tornar desesperador conforme as opções de convidados fica mais escassa. E, se a procura não cumpre o objetivo, só resta deixar de ir e aguardar a próxima oportunidade.

Essa narrativa poderia até ser antiquada para quem vê as mulheres cada vez mais independentes e seguras de si, mas ainda é comum em muitos círculos de amigas. Fazer atividades sozinha, como sair para jantar, ir ao cinema ou viajar, pode ser motivo para desconforto, geralmente pelo medo de ser julgada como rejeitada. Como se ir sozinha não fosse uma opção satisfatória. Para as mulheres, pesa ainda a ameaça da falta de segurança de andar desacompanhada. Por outro lado, há um número crescente de mulheres que, por iniciativa própria, escolhem viver aventuras por si só vez ou outra.

Fazer esse movimento de passar mais tempo sozinha fazendo o que gosta pode ser um desafio à sair da zona de conforto, mas também te ajudar a entender o que gosta – e, principalmente, não deixar de fazer nada por falta de companhia. Para encorajar mulheres a experimentar esse tipo de situação, o podcast Senta lá, CLAUDIA recebe Gaía Passareli, autora do livro “Mas você vai sozinha?“, que trata especialmente de viagens; e Carol Tilkian, cocriadora do canal no YouTube Soltos e que propõe às mulheres fazer “autodates”, ou seja, embarcar em alguns programas considerados de casal sem par.

