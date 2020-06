O que você precisa saber sobre gravidez em tempos de pandemia

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Senta lá, Claudia EP18 00:00 36:35



O Brasil enfrente a pandemia do novo coronavírus há três meses, mas os desafios não estão próximos de acabar e não vale baixar a guarda. A necessidade de isolamento social deve continuar por mais algum tempo, especialmente para pessoas dos grupos de risco e, em certa medida, também para mulheres gestantes. Certamente, estar grávida em tempos de Covid-19 é um desafio a mais.

Nesse episódio do podcast Senta lá, CLAUDIA, a conversa é com a endocrinologista, Marise Lazaretti Castro, professora da Universidade Federal Paulista (Unifesp), que falou sobre mudanças hormonais, por que é importante as grávidas se protegerem e como cuidar da saúde nesse período; e com a obstetra Karina Tafner, médica da Santa Casa de São Paulo, que tranquiliza as futuras mamães sobre o momento do parto e os cuidados a se tomar com o recém-nascido.

