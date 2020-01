O mundo precisa de mais gente de Virgem: alguém tem que ser a “chata”

Depois de uma temporada maravilhosa e extremamente sexy no signo de Leão, o Sol acaba de entrar em Virgem e, para comemorar esse momento que só acontece uma vez ao ano, o podcast “Bem Bruxonas” gravou um episódio todo especial dedicado ao signo mais chato organizado do zodíaco.

Nele, Ligia Helena, Lucas Castilho e a astróloga Masumi Suginoshita tentam fugir de clichês e discutem as maiores qualidades e defeitos desse signo regido por Mercúrio e até fazem uma defesa dos motivos pelos quais precisamos de mais pessoas de Virgem no mundo! É sério!

Dá o play!

No segundo bloco, é hora de pincelar o Céu da Semana: e a gente já adianta, vai rolar uma Lua Nova em Virgem e uma dominação virginiana real, já que Mercúrio, Marte, Vênus e Sol também vão estar nesse signo. O que isso significa? Foco, trabalho, foco e mais trabalho. É hora de arregaçar as mangas e fazer a roda girar.

Atenção também para uma quadratura formada por Júpiter e Netuno que vai pedir mais confiança de que tudo vai dar certo.

No bloco final, como sempre, algumas perguntas das ouvintes são respondidas. Entre elas, Masumi explica o que é a Lilith, dá conselhos para quem tem um monte de Capricórnio no mapa e até tranquiliza quem se acha sem coração só por ter nascido virginiana com ascendente em Aquário. Vê se pode!

Escute o Bem Bruxonas pelo Spotify, Google Podcasts ou pelo seu agregador de podcasts preferido, ou ainda pelo YouTube. Um programa novo a cada segunda-feira, para você já começar a semana muito bem!