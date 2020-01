Especial Dia dos Namorados: como a astrologia nos ajuda no amor?

Essa semana tem dia dos namorados e é CLARO que a gente não ia deixar a data passar em branco no Bem Bruxonas, o podcast do MdeMulher sobre as coisas místicas que rodeiam nosso mundo. Para falar sobre amor, a astróloga Masumi Suginoshita e a jornalista Ligia Helena receberam um convidado especialíssimo no estúdio: Sae Kim, ninguém mais, ninguém menos que o namorado da Masumi!

No primeiro bloco falamos de todas as coisas relacionadas ao amor. Como a astrologia pode te ajudar a conquistar a pessoa amada, ou a acertar em cheio no presente? E o que te ajuda mais a ser feliz no amor: uma sinastria do casal, ou um mapa astral para você se conhecer melhor?

No segundo bloco, Masumi olha para o Céu da Semana e dá a dica: com a Lua Crescente em Virgem, o melhor que você pode fazer é colocar os pés no chão. Ela ainda adianta quais signos vão se dar bem no amor, e quais vão se dar bem no trabalho. Sério: é um guia para você não passar perrengue durante a semana.

E para encerrar, no terceiro bloco respondemos às dúvidas das ouvintes! Quer mandar sua pergunta? Pode ser por e-mail, ou nas redes sociais do MdeMulher.