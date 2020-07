Conversando sobre notícias ruins com as crianças

Sem ir à escola desde meados de março por conta da pandemia de Covid-19, as crianças já estão imersas em uma nova rotina que não inclui encontrar colegas e professores na sala de aula. Boa parte delas manteve, nos primeiros meses, a companhia dos pais nos estudos e brincadeiras em casa. A questão é que, nas últimas semanas, muitos adultos já precisam retornar ao trabalho fora de casa, retomando hábitos anteriores à pandemia. Sobretudo para as mães, o desafio é voltar ao trabalho enquanto os filhos permanecem em casa. Se não há outro responsável no lar, quem cuida deles?

Para os pequenos, ainda não haverá reencontro com a antiga vida tão cedo – boa parte dos estados projetam a volta das aulas presenciais para daqui a alguns meses. Nessa nova fase, como fazer as crianças entenderem que ainda há riscos e os cuidados precisam continuar? Ao mesmo tempo, quais informações sobre a pandemia elas podem acessar? Quais notícias são importantes para que elas compreendam o entorno? E, em última instância, como dar notícias ruins a elas, seja um adoecimento seja que elas ainda vão demorar a rever os amigos?

Neste episódio do podcast Senta lá, CLAUDIA, conversamos sobre como a fase de flexibilização das medidas de distanciamento social afeta as crianças e como mantê-las informadas em uma medida saudável. As sugestões funcionam para tratar de temas delicados com crianças também depois da pandemia. A editora de comportamento Letícia Paiva entrevista a psicóloga Glauce Corrêa, coordenadora do serviço de psicologia do Hospital Quinta D’Or, no Rio de Janeiro.

Ouça no YouTube:

Continua após a publicidade

Ouça no Spotify:

Você também pode ouvir no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts.