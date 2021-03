Como conviver com a endometriose

Uma em cada dez mulheres no Brasil tem endometriose. O dado do Ministério da Saúde impressiona e mostra que podem ser muitas as mulheres com quem convivemos no nosso dia a dia impactadas pela doença.

Neste episódio do nosso podcast, o Senta lá, CLAUDIA, em parceria com a Johnson & Johnson, a diretora de CLAUDIA, Guta Nascimento, conversa com a Dra. Helizabet Salomão A. Ayrosa Ribeiro, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva, sobre as muitas dúvidas que envolvem o tema:

Um dos principais sintomas é uma dor pélvica muito grande. Como distinguir a dor da endometriose de uma forte cólica menstrual?

O que pode ser feito para ter uma qualidade de vida melhor no dia a dia?

O impacto emocional na vida sexual

O que há de novo em relação à questão da infertilidade, que é uma grande angústia para as mulheres em idade fértil?

Quais as novidades em tratamentos?

Quando a cirurgia é indicada?

Por que não é preciso ter medo da cirurgia?

Onde encontrar informações seguras sobre a doença?

