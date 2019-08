Carga mental: você fica o tempo todo pensando no que precisa fazer?

Na sua casa, é você quem faz a lista de supermercado, procura quem vai cuidar das crianças, faz a lista de convidados para o almoço de domingo, marca o médico para a sogra, lembra que é preciso pagar o IPVA, cuida de tudo? E, depois disso, se sente exausta, irritada, injustiçada, sobrecarregada? Você pode estar sofrendo com a chamada carga mental, que é o trabalho invisível de organização, planejamento e gerenciamento das tarefas domésticas e de funcionamento da casa e atinge, sobretudo, as mães.

De sintomas como irritação e perda do prazer nas atividades cotidianas, suas consequências podem levar a brigas diárias, principalmente com o parceiro, até dores, problemas gástricos e psiquiátricos.

Vamos falar sobre carga mental? No terceiro episódio do podcast Senta Lá, CLAUDIA, as editoras Alessandra Balles e Isabella Marinelli conversam com a psicóloga e educadora Valeri Guajardo e com a jornalista Lia Abbud, mãe de dois filhos e uma das idealizadoras do Fatigatis, uma iniciativa para debater e combater o estresse materno.

