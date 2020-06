Com suposta conversa exposta, PC Siqueira é acusado de pedofilia

No mesmo dia em que o baterista Ricardo Japinha, do CPM 22, teve uma conversa com uma menina menor de idade exposta, o youtuber PC Siqueira foi acusado de pedofilia nesta noite (10) após ter supostas conversas divulgadas na internet.

Segundo as imagens, o influencer teria recebido foto de uma criança de 6 anos nua por uma mensagem direta no seu perfil no Instagram, que por sua vez foi compartilhada por ele.

Em uma conversa com um amigo, que não teve a identidade revelada, o influencer compartilha a foto e explica que foi enviada pela mãe da criança. Entre as respostas, o amigo do youtuber chega a falar que “a história é excitante”. PC Siqueira ri do comentário e revela que essa não teria sido a primeira vez. “Ela parou porque sabe que pode dar m****”, escreveu PC.

Até o momento, o youtuber não se pronunciou sobre as acusações.

Veja o suposto diálogo de PC Siqueira com o amigo:

GENTE?????? O mesmo perfil que expôs o baterista do CPM22, publicou esta suposta conversa do PC Siqueira. pic.twitter.com/UuGoeNZvtn — Erlan Bastos (@erlan_bastos) June 10, 2020