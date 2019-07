Youtuber faz depoimento sobre relacionamento abusivo

A youtuber Dora Figueiredo compartilhou um vídeo em que relata ter vivido um relacionamento abusivo durante um namoro que começou “lindo”. Ela disse que sua intenção em compartilhar sua história foi ajudar outras mulheres. Dora, que tem mais de 1 milhão de seguidores, disse que era dependente emocionalmente do ex e que ele controlava o que ela fazia e falava. Segundo ela, o homem chegou a criticar o fato de ela ter depressão. O depoimento virou trending topic no Twitter (assuntos mais comentados) e o vídeo foi um dos mais vistos no Youtube.

Dora também conta que teve medo de terminar o relacionamento e que, depois, continuou a ter medo do ex e de encontrá-lo na rua, por isso nunca havia falado sobre o assunto. Os pesadelos, segundo ela, eram constantes e ela sentia muita culpa.

A influencer não revelou quem é o ex-namorado a quem ela se refere, mas especula-se que seja Otávio Albuquerque, o Tavião, também youtuber. Ele postou um comentário sobre a situação no Twitter. “O tribunal da internet está, sempre, criando monstros e heróis baseado em um único lado da história: poucos diálogos, muitos julgamentos. Agradeço a todos os apoios e também aos ataques que estou recebendo, pois sei que há algo a aprender com tudo isso. Talvez para todos nós.”