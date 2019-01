Xuxa vira alvo de haters e ganha apoio de famosas

Em tempos de uma supervalorização de imagens “perfeitas” nas redes sociais (na maioria das vezes com exageros de filtros e edições), uma foto que mostra a beleza real da apresentadora Xuxa Meneghel causou burburinho na internet.

Xuxa postou uma selfie sem maquiagem e com cabelos brancos à mostra, com a legenda: “Olha a cor dessa água! Lindo, né?”. O que era para ser apenas mais um post feliz, com o objetivo de mostrar uma bonita paisagem em um momento de curtição virou motivo de ódio, por parte de alguns seguidores. Os chamados haters criticaram a aparência da apresentadora com mensagens agressivas como “Olha só a falta que faz uma boa maquiagem“ e “Sendo bastante sincera, a Xuxa está feia, muito feia… velha!!!“. Outro comentário dizinha “Cadê a beleza, acabou?“.

Em reação aos comentários maldosos, o perfil “Empodere Duas Mulheres”, fez uma publicação reunindo comentários negativos com o apelo: “DEIXEM AS MULHERES ENVELHECEREM EM PAZ“.

Rapidamente, diversas famosas como Fernanda Souza, Leticia Colin, Alice Wegmann e Bruna Linzmeyer compartilharam o protesto.

“Queria ver essas pessoas falarem isso pra mãe, pra avó (até porque todo mundo envelhece) ou para qualquer outra pessoa. É uma vergonha se esconder atrás de um @! Vergonha do ser humano“, defendeu Fernanda Souza.

A atriz Samara Felippo aproveitou para fazer um desabafo: “Em que mundo vivemos que não podemos nem envelhecer?? Envelhecer como somos, como quisermos!!! Que inferno de mundo é esse que precisa-se se manter jovem pra sempre?? Que rede social é essa que criaram pra ofender, humilhar, disseminar preconceito e ódio?? Que mundo é esse de mulheres que não levantam outras? Pelo contrário, levadas pela competição e machismo arraigado em nós desde pequenas, depreciam, diminuem umas as outras. Falo isso no auge dos meus 40 anos com muitos fios brancos e morrendo de vergonha de assumi-los. Medo de perder trabalhos. Medo de ir a padaria sem um corretivo. Vi essa foto da Xuxa e me orgulhei. Falo isso porque mulheres me julgam o tempo todo.

Sempre fiz papéis jovens na TV e hoje se apareço com minha raiz branca, com mancha no rosto ou alguma ruga, tenho certeza que serei taxada de relaxada, velha, mal cuidada. Homens são “maduros”, “charmosos”. Falo isso com a tristeza e certeza de estar envelhecendo numa sociedade doente. Doente pelo perfeito. Por mais que lutemos pelo nosso empoderamento e liberdade de ser/existir como somos, a maré sempre estará contra. Seja forte“, escreveu Samara.