William Bonner troca carinhos com namorada após jantar em família

Parece que o relacionamento do jornalista William Bonner, 53 anos, com a fisioterapeuta Natasha Dantas está cada vez mais forte. Os dois foram clicados juntos pela primeira vez em julho deste ano. No último domingo (12), o casal foi visto novamente trocando carícias em público.

Os dois assistiram ao espetáculo Ayrton Senna – O Musical – estrelado por Hugo Bonemer, primo de Bonner – e depois seguiram para jantar com Vinícius Bonemer, filho do jornalista, e a namorada do rapaz. Fátima Bernardes, ex-esposa do apresentador, já havia prestigiado o espetáculo com as filhas na sexta-feira (10), informa o UOL.

Apesar da troca de carícia em público, Bonner e Natasha ainda não assumiram o relacionamento publicamente.