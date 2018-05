As cidades brasileiras com os melhores pontos de Wi-Fi públicos

Você sabia que no dia 17 de maio é comemorado o Dia Mundial da Internet? Em decorrência da data, o aplicativo Instabridge, criado para compartilhamento de rede Wi-Fi, fez um levantamento para saber quais são as melhores áreas de conexão para download e acesso entre os mais de um milhão de pontos de internet móvel públicos pelo país.

A classificação leva em conta pontos importantes como a estabilidade do sinal, atualizações recentes da conexão e quantidade de vezes em que o Wi-Fi foi utilizado.

Entre os locais mapeados, a cidade que ocupa o primeiro lugar do ranking – com 41,31% de redes disponíveis na região (20 mil) de boa qualidade – é Recife. Na sequência, entre os cinco primeiro colocados, vem Campinas (38,40%), Fortaleza (38,2%), Curitiba (38,08%) e Salvador (36,54%).

Você deve estar se perguntando onde estão as três maiores capitais brasileiras nessa lista. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília estão nas últimas colocações, apesar de serem grandes metrópoles: com taxas de apenas 33,27%, 33,71% e 34,03%, respectivamente. Já em relação ao número de redes Wi-Fi cadastradas no próprio aplicativo, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte têm as áreas metropolitanas com a maior soma de pontos: 115 mil, 74 mil e 25 mil.

O Brasil é o quarto país com maior usuários de Internet, perdendo apenas para os Estados Unidos, a Índia e a China, segundo relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) no ano passado. Dentro desse número, acima dos 10 anos de idade, 94,6% dos usuários se conectam pelo celular, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua 2016.

Niklas Agevik, CEO do Instabridge, em nota, diz que os brasileiros enxergam a internet como uma forma de comunicação alternativa. “A demanda por boas conexões também aumenta. Nossa missão não é apenas trazer internet para todos, mas também oferecer o acesso à internet de qualidade. A rede encurta distâncias, fortalece laços, facilita burocracias”, conta.

