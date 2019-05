Saiba como atualizar o WhatsApp

O WhatsApp informou na segunda-feira (13) que detectou uma vulnerabilidade em seu sistema. A falha permitia que hackers instalassem uma espécie de software espião para acessar dados de aparelhos.

A empresa pediu aos mais de 1,5 bilhão de usuários ao redor do mundo que “atualizem o aplicativo para sua versão mais recente”. Ela também recomendou que as pessoas mantenham seu sistema operacional atualizado “a fim de proteger contra possíveis ataques destinados a comprometer as informações armazenadas em dispositivos móveis”.

Como atualizar o WhatsApp

Entre no Google Play Store, no caso do Android, ou na Apple Store, no caso do iOS (iPhone); Use a busca para procurar o aplicativo do WhatsApp e clique em atualizar; Verifique se o número da sua versão é igual às divulgadas pela empresa (veja abaixo)

A última atualização foi disponibilizada nesta segunda-feira (13). É possível ver na Google Play e na AppStore qual versão está instalada no seu aparelho.

Segundo um comunicado divulgado no Facebook, a brecha de segurança afeta as versões do app anteriores a estas: