WhatsApp fica fora do ar no último dia de novembro

Na tarde desta quinta-feira (30), o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp saiu do ar, causando desconforto para os usuários. Desde as 16h49, também não é possível se conectar pela versão web.

São mais de duas mil reclamações sobre a queda no site Outage Report. De acordo com mapa disponível nele, quase todas as regiões do planeta foram afetadas pelo problema, o que é considerado severo.

O site TechTudo entrou em contato com a equipe do WhatsApp no Brasil para saber a causa do problema, mas isso ainda está sendo avaliado.