Vídeos mostram Marielle saindo de evento antes de ser assassinada

O carro em que Marielle estava foi alvejado por 13 tiros. Nove atingiram a lataria, outros quatro a janela. A direção dos disparos indica premeditação.

Embora os vidros do carro em que estava a vereadora fossem cobertos por película escura, é muito provável que os criminosos soubessem a exata posição dela dentro do veículo.

Os tiros foram precisos e feitos para atingir quem estava no banco de trás – onde ela não costumava se sentar. A perícia identificou ainda que a arma usada no crime foi uma pistola 9 milímetros.

A munição usada pelos criminosos que mataram a vereadora Marielle Franco (PSOL) pertence a lotes vendidos para a Polícia Federal de Brasília em dezembro de 2006. A arma era uma pistola 9 milímetros.

A conclusão veio após a perícia realizada nesta quinta-feira (15). A partir de agora, polícias Civil e Federal iniciarão uma parceria para trabalhar no rastreamento. A investigação já localizou as notas fiscais da compra (número 220-821 e 220-822). Mesmo lote já havia sido usado em chacina em São Paulo, no ano de 2015.

Em nota, a Polícia Federal prometeu analisar o caso.