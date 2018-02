Em vídeo, criança implora para não ser deixada na rua pela mãe

Uma mulher está sendo investigada pela Polícia Civil por deixar a própria filha na rua, em Curitiba, após um vídeo polêmico ser divulgado. A mãe estava dentro de um carro vermelho e saiu com o veículo após a filha implorar aos gritos para não ser deixada para trás. Minutos depois, segundo a imprensa local, a motorista voltou para pegar a menina.

O registro do acontecimento foi feito na quarta-feira (31). Nas imagens, a menina grita para a mãe não deixá-la enquanto se coloca na frente do carro, desesperada. Mesmo com o pedido, a mulher arranca com o automóvel. A filmagem não captou a motorista retornando com o carro para buscar a filha, o que ocorreu pouco tempo depois.

O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Proteção à Criança e pelo Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) da Polícia Civil. De acordo com as acusações, a mulher pode ser presa por abandono de incapaz e maus tratos.

