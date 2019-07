Vídeo: Barragem se rompe em cidade na Bahia e deixa moradores desabrigados

Uma barragem se rompeu na manhã desta quinta-feira (11) em um povoado da cidade Pedro Alexandre, localizada a cerca de 435 quilômetros de Salvador, na Bahia. Ainda não há informações sobre feridos.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, as fortes chuvas que caem na região contribuíram para o rompimento da estrutura. Informações sobre o tamanho e a quem pertence a estrutura não foram divulgadas até o momento.

Por conta da lama, as estradas do local estão bloqueadas, o que dificulta o atendimento pelos órgãos de saúde à população. Segundo a Superintendência de Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec), o caso ocorreu por volta das 11h, no distrito de Quati.

A Defesa Civil emitiu alerta informando que preocupação atual é com a cidade de Coronel João Sá, que está na rota que a lama deve seguir. O órgão pede que as pessoas procurem ajuda e informa que a prefeitura está fazendo a retirada dos moradores, levando-os para abrigos.

Confira o vídeo:

Gravação mostra a inundação provocada após rompimento da Barragem do Quati, no município de Pedro Alexandre, nordeste da Bahia. Com chuvas, o Rio do Peixe transbordou deixando casas ilhadas. Ainda não há informações sobre feridos pic.twitter.com/xnPkGazmyH — Pablo Reis (@opabloreis) July 11, 2019

BR 235 em Cel. João Sá/BA barragem rompeu e interditou o acesso Sergipe/BA

O rio Peixe é afluente do rio Vaza Barris que banha municípios em nosso estado pic.twitter.com/tGl6Zk7FQL — Jailton Santana (@JailtonSantana_) July 11, 2019

