Enquanto uma série de especulações gira em torno do casamento Meghan Markle e príncipe Harry, a marca Inbal Dror, grife de noivas com sede em Israel, confirmou à revista PEOPLE que, a pedido do Kensington Palace, enviou um esboço de vestido à noiva.

“Recebemos um pedido da família real para enviar um esboço”, disse um porta-voz da grife. “Infelizmente é um segredo e não posso dar mais detalhes sobre o desenho”, completou.

A etiqueta já vestiu Beyoncé, em 2016, e está disponível em apenas uma loja do Reino Unido, a Morgan Davies. Já nos Estados Unidos, é possível arrematar um dos modelos a partir de 8 mil dólares. Os valores vão até 10 mil.

Em comum aos exemplares da marca estão as transparências, os bordados e as modelagens que valorizam o corpo, como decotes frontais e nas costas. As saias vaporosas, com muitas camadas, também se destacam.

Confira alguns modelos: