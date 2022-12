Vacinação de Covid-19 é ampliada para pequenos de 6 meses a 4 anos

Nesta terça-feira (27), o Ministério da Saúde recomendou a ampliação do uso da vacina contra a Covid-19 para imunizar crianças de 6 meses a 4 anos. Anteriormente, essa faixa etária apenas poderia receber o imunizante, conhecido como “Pfizer baby”, caso possuísse algum tipo de comorbidade, conforme medida do governo. Contudo, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) já havia publicado nota endossando a recomendação da vacina pediátrica independente da existência de comorbidades.

Como o esquema irá funcionar

O esquema tem três doses, com intervalo de quatro semanas entre as duas primeiras, e de oito semanas entre a segunda e a terceira dose. Ele vai acontecer de forma escalonada, dos mais novos para os mais velhos.

Um dado importante para esta expansão: 50% das crianças e adolescentes que morreram, e 71,8% das que desenvolveram sintomas graves, não lidavam com quaisquer comorbidades. Esta análise ocorreu entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2021, graças ao Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe).

Índice de contaminação é maior em menores de 5 anos

A Nota Técnica n° 399 de 2022, publicada pelo Ministério da Saúde, por meio da Coordenação geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), explica que a incidência de contaminação para a população menor de cinco anos é maior do que em pessoas mais velhas. Além disso, a taxa de mortalidade para bebês menores de um ano chega a ser oito vezes maior do que a de adolescentes de 15 a 19 anos.

Declaração do Ministério da Saúde

“Considerando que a vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos contra a covid poderá evitar infecções pelo Sars-CoV-2, hospitalizações, óbitos, além de complicações pós-covid […] a Coordenação Geral do Programa de Imunizações recomenda a vacinação de todas as crianças [nesta faixa etária] com o imunizante Pfizer/BioNTech”, declara o Ministério da Saúde em nota.

Vale lembrar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já havia aprovado a ampliação da vacina Pfizer para pequenos de 6 meses a 4 anos de idade, o que facilitou a decisão. Mesmo assim, a avaliação para que isso acontecesse foi criteriosa, tendo início no início de agosto.