Dória afirma que vacina contra Covid chega em SP nesta quinta (19)

O primeiro lote da vacina Coronavac, produzido em parceria com o laboratório chinês Sinovac, será entregue ao Instituto Butantan nesta quinta-feira (19). A informação foi divulgada pelo governador de São Paulo João Dória no programa ‘Passando a Limpo’ da Rádio Jornal de Pernambuco nesta terça-feira.

“E a vacina do Butantan, a Coronavac, ela chega agora, nesta quinta-feira, chega já o primeiro lote das vacinas. Ela virá em lotes, pronta do laboratório Sinovac, e depois nós produziremos aqui, no próprio Butantan, para os brasileiros de São Paulo e brasileiros de todo o país, isto se o Ministério da Saúde entendre, como deveria, que a vacina é para todos . Aliás, essa é a nossa defesa ”, afirmou o governador.

A estimativa do Instituto Butantan é de contar com 46 milhões de doses do imunizante. 6 milhões chegarão da China finalizadas, enquanto que 40 milhões devem ser produzidas em São Paulo por meio de uma matéria-prima que será transferida.

Para o Valor Econômico, o Butantan informou que 120 mil vacinas prontas devem chegar neste primeiro lote. “Nós temos a última fase da pesquisa, a última e derradeira. Estamos provavelmente nas últimas duas, três semanas dessa fase final da pesquisa para submeter os resultados à Anvisa. Estamos seguindo o protocolo internacional de testagem da vacina e também é o protocolo da Anvisa ”, colocou Dória.