Universidade de Princeton sedia evento em tributo à Marielle Franco

Marielle Franco será homenageada em uma das mais importantes instituições de ensino do mundo, a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. O simpósio será organizado pelo BrazilLAB, grupo de pesquisa que reúne professores e estudantes da universidade que trabalham e estudam o Brasil.

Com o tema “Feministas negras ao redor das Américas: um tributo à ativista política Marielle Franco”, o evento acontecerá por dois dias, iniciando-se em 14 de março, data que marca um ano do assassinato da vereadora, e encerrando-se no dia 15 de março.

A escritora e ativista Angela Davis, referência para Marielle, será a principal palestrante no primeiro dia de evento. Outras personalidades estão confirmadas, entre elas Mônica Benício, viúva da vereadora.

Durante a programação, documentários e discussões acerca do feminismo negro, do espaço e direitos humanos ganharão espaço. No primeiro dia, será exibido o curta-metragem “I Will Not be Interrupted” (“Eu não serei interrompida”), dirigido por Débora McDowell e Jamille P. Dias. No segundo dia, uma discussão sobre feminismo será moderada pela jornalista Fernanda Chaves, assessora de Marielle.

É possível conferir toda a programação, em inglês, no site do Brazil LAB.

