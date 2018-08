Universidade de medicina baixava notas de mulheres

O boicote às mulheres em muitas esferas não é exclusivo da realidade brasileira. A renomada Tokio Medical University (Universidade de Medicina de Tóquio), no Japão, reconheceu nesta terça-feira, 8, que diversas candidatas tiveram suas notas manipuladas para baixo no concurso de admissão. O objetivo seria limitar o número de estudantes do sexo feminino de forma que elas não ocupassem mais de 30% das vagas, conforme revelou na semana passada, o jornal japonês Yomiuri Shimbun.

As práticas discriminatórias foram descobertas em meio a uma investigação sobre apadrinhamento político, depois que a faculdade foi acusada de favorecer o filho de um membro do Ministério da Educação do país. As irregularidades contra mulheres teriam começado em 2006, com alto índice de casos em 2011, conforme informou a agência de notícias Kyodo.

À imprensa, Tetsuo Yukioka, diretor-geral da universidade, declarou que “traímos a confiança do público e apresentamos nossas mais sinceras desculpas”. O vice-presidente da instituição, Keisuke Miyazawa, reconheceu que “práticas como estas nunca deveriam acontecer” e garantiu que a escola fará provas equitativas a partir do próximo ano.

Em coletiva de imprensa, diretores da Universidade de Medicina de Tóquio admitem discriminação contra mulheres.