Só uma mulher está entre os 100 atletas mais bem pagos do mundo

A diferença salarial entre homens e mulheres ainda é um problema em diversos setores da sociedade. No meio esportivo, os salários recebidos por atletas do sexo masculino continuam sendo infinitamente maiores. A lista divulgada pela revista Forbes com os 100 atletas mais bem pagos do mundo em 2017 reflete essa realidade. A única mulher presente na lista é a tenista Serena Willians, que aparece na 51ª posição.

A tenista mesmo sendo a maior vencedora de Grand Slams – termo usado para dizer que alguém venceu todos os 4 grandes torneios de tênis do ano –, com 23 ao todo, está atrás de Roger Feder que tem 20. Serena recebe 27 milhões de dólares por ano, 37 milhões a menos que Feder, quarto colocado no ranking.

No topo da lista entre os mais bem pagos estão Cristiano Ronaldo, LeBron James, Lionel Messi, Roger Feder, Kelvin Durant, Andrew Luck, Rory McIlroy, Stephen Cury, James Harden e Lewis Hamilton. O único brasileiro presente no ranking, Neymar Jr, aparece no 18° lugar.

A russa, Maria Sharapova, já esteve entre os 100 atletas mais bem pagos, mas saiu da lista após o caso de doping em 2016.

Confira a lista dos atletas que mais ganharam dinheiro em 2017, segundo a Forbes:

1. Cristiano Ronaldo, US$93 milhões (Futebol, Portugal)

2. LeBron James, US$86.2 milhões (Basquete, U.S.)

3. Lionel Messi, US$80 milhões (Futebol, Argentina)

4. Roger Federer, US$64 milhões (Tênis, Suiça)

5. Kevin Durant, US$60.6 milhões (Basquete, EUA)

6. Andrew Luck, US$50 milhões (Futebol americano, EUA)

6. Rory McIlroy, US$50 milhões (Golf, Reino Unido)

8. Stephen Curry, US$47.3 milhões (Basquete, EUA)

9. James Harden, US$46.6 milhões (Basquete, EUA)

10. Lewis Hamilton, US$46 milhões (Fórmula 1, Reino Unido)

11. Drew Brees, US$45.3 milhões (Futebol, EUA)

12. Phil Mickelson, US$43.5 milhões (Golf, EUA)

13. Russell Westbrook, US$38.6 milhões (Basquete, EUA)

14. Sebastian Vettel, US$38.5 milhões (Fórmula 1, Alemanha)

15. Damian Lillard, US$38.4 milhões (Basquete, EUA)

16. Novak Djokovic, US$37.6 milhões (Tênis, Servia)

17. Tiger Woods, US$37.1 milhões (Golf, EUA)

18. Neymar, US$37 milhões (Futebol, Brasil)

19. Dwyane Wade, US$36.2 milhões (Basquete, EUA)

20. Fernando Alonso, US$36 milhões(Fórmula 1, Espanha)

51. Serena Williams, US$27 milhões (Tênis, EUA)