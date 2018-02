‘Um Maluco no Pedaço’ pode ser regravada com mulher protagonista

Uma das séries mais badaladas dos anos 1990, Um Maluco no Pedaço pode ter um reboot em breve. Dessa vez, com uma mulher como protagonista, papel que originalmente foi Will Smith.

Segundo o TMZ, a companhia que detém os direitos de Fresh Prince of Bel-Air (nome original da série em inglês) solicitou os direitos do nome Fresh Princess of Bel-Air – substituindo o termo príncipe por princesa, ambos em inglês – para garantir o uso do nome para um programa de TV e virtualmente para qualquer outra plataforma.

Além disso, ela também estaria no caminho de registrar o nome para ser usado em produtos, como mochilas, bolsas, roupas, sapatos, entre outros. Bom sinal, né?