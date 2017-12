Saiu o primeiro trailer de ‘Oito Mulheres e Um Segredo’

O aguardado trailer do filme Oito Mulheres e Um Segredo foi divulgado na manhã desta terça-feira (19). O elenco de peso do spin off de Onze Homens e Um Segredo tem como estrelas as atrizes Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Mindy Kaling e Awkwafina.

Leia também: Veja os bastidores da versão feminina de ’11 homens e um segredo’

Sandra interpreta Debbie Ocean, irmã de Danny Ocean (George Clooney), enquanto Blanchett faz sua melhor amiga. Enquanto no filme original Ocean e dez amigos tentam atacar um cassino, no filme previsto para ser lançado em junho do ano que vem, Debbie e outras sete mulheres tentarão fazer o assalto do século no Met Gala.