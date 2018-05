Morre o escritor Tom Wolfe, ícone do jornalismo literário, aos 87 anos

Nesta segunda-feira (14), morreu o escritor e jornalista Tom Wolfe, um dos principais nomes do jornalismo literário americano. Segundo informou a sua agente literária Lynn Nesbit ao The Guardian, ele estava internado com uma infecção em um hospital de Nova York.

Ele é autor de clássicos como Radical Chique e O Novo Jornalismo e A Fogueira das Vaidades. Tom foi um dos autores mais influentes do jornalismo literário (chamado de new journalism no original em inglês), o movimento que revolucionou a escrita de não ficção a partir da década de 1960 – em que se destacam também Gay Talese, Truman Copote e Norman Mailer.