Tiroteio deixa mortos e feridos em escola de Goiânia

Um tiroteio aconteceu na manhã desta sexta-feira (20) no Colégio Goyases, escola particular de ensino infantil e fundamental, no Conjunto Riviera, em Goiânia. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou ao G1, ao menos duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas na escola.

O suspeito de efetuar os disparos é um aluno da própria escola, filho de militares, que já foi apreendido. O Corpo de Bombeiros relatou que uma mulher ligou para o 193 de identificando como professora e pedindo ajuda.

Segundo o mesmo órgão, um dos baleados foi socorrido pela Polícia Militar e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Outros quatro foram levados a unidades de saúde por populares.

Ainda não há mais detalhes sobre o caso.