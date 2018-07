Terceira edição da Marcha das Mulheres Negras acontece em SP

Acontecerá nesta quarta-feira (25) a III Marcha das Mulheres Negras (MMNSP) em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Latino-Americana e Caribenha – data direcionada a essas mulheres, em prol da luta contra todas as opressões, principalmente o machismo e o racismo.

O objetivo da marcha é unir todas as mulheres negras, e uma das críticas feitas é que seus direitos ainda não foram consolidados, pois o racismo e o machismo ainda existe, prejudicando-as em todos os espectros. O evento é organizado pela própria Marcha das Mulheres Negras, que tornou-se uma organização em prol do ato.

O ato contará com a presença do grupo Ilu Obá De Min, além de diversas intervenções artísticas e falas de coletivos. O ponto de encontro será na Praça Roosevelt às 17h, com retorno às 22h no Boulevard São João, em São Paulo

Mais lidas: Família Real divulga foto inédita nos cinco anos do príncipe George