Temporal deixa quatro mortos e três gravemente feridos em São Paulo

A cidade de São Paulo registrou a maior rajada de vento desde 1995, quando as medições da Defesa Civil começaram a ser feitas, na noite de sexta-feira (11). Ao menos quatro pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas na Grande SP e no interior do estado por conta dos acidentes de chuva.

O que o temporal causou?

Entre os casos, um muro chegou a cair em dois adultos e uma criança na cidade de Bauru, interior de São Paulo. Os três faleceram, além do cachorro da família que também foi atingido e morreu.

Depois da queda de uma árvore, uma pessoa morreu no bairro do Campo Limpo, zona sul da capital paulista. Muitos bairros da cidade ainda estão sem energia elétrica neste sábado (12).

O temporal também causou a queda de um muro em Cotia, na Grande São Paulo. Três pessoas foram encontradas gravemente feridas.

gente chegou uma tempestade bizarra aqui em são Paulo com raio azul piscina??????? nunca vi isso pic.twitter.com/UetbRtMhft — raposa com deficiência (@raposada_) October 11, 2024

Pelo menos 98 municípios do estado registraram fortes chuvas com rajadas de vento em toda São Paulo, de acordo com o órgão. A capital registrou ventos de 107,6 quilômetros por hora na estação da Defesa Civil que fica na Zona Sul.

Até então, o registro mais forte de ventos em São Paulo aconteceu em 3 de novembro de 2023, quando chegaram a aproximadamente 103,7km/h.

O aeroporto de Congonhas interrompeu os pousos e as decolagens das 19h53 às 20h12. Guarulhos cancelou cinco voos e mais 15 que pousariam no aeroporto.

Por que o temporal aconteceu?

A Defesa Civil havia alertado para a passagem de uma frente fria pelo estado que devia provocar chuvas intensas, com raios e rajadas de vento por todo o território de São Paulo.

