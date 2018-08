Figurinista que denunciou José Mayer volta a falar sobre assédio

Depois do período conturbado que sucedeu a sua denúncia de assédio sexual a José Mayer, a figurinista Susllem Tonani deu uma desaparecida dos holofotes. Contudo, na terça-feira (14), ela falou em público pela primeira vez desde o episódio no evento Mulheres no Trabalho, organizado pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, informa o F5.

“Infelizmente as empresas não estão preparadas para lidar com assédio. Você quebra um braço, tem um protocolo sobe isso, mas para assedio não”, disse. Segundo o site, sua fala foi breve e ela não se aprofundou no assunto.