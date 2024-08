Superlua azul poderá ser vista de todo o país

Nesta segunda-feira (19), todo o Brasil poderá observar a superlua azul, fenômeno que acontece quando ela está mais próxima da terra.

A superlua azul começa a partir das 15h45, mas fica mais visível ao anoitecer. Isso acontece sempre que a distância entre a Terra e a Lua diminui de 382 mil km para 357 mil km.

Se você já viu que a próxima ocorreria apenas em 2037, saiba que existe diferenças: segundo a NASA, as luas azuis sazonais, como a que vemos hoje, ocorrem quando há quatro luas cheias em uma única estação. Já a mensal, quando o mesmo mês conta com duas luas cheias, acontecerá só em janeiro de 2037.

Como observar a superlua azul?

Para observar o fenômeno, basta escolher um ponto desobstruído, e olhar para a direção leste – lado oposto ao que o sol se põe. A primeira hora após o nascer da lua é o melhor momento para olhar para o céu, já que ela parece ainda maior.

Apesar do nome superlua azul, ela pode ganhar diferentes tonalidades, ficando alaranjada e até avermelhada, por conta da interação com a atmosfera terrestre. Quanto mais alta no céu, mais brilhante e branca ela se torna.