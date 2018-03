SP terá carteira de habilitação no celular

Nesta quinta-feira (22), o estado de São Paulo passará a ter a versão digital da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O modelo de habilitação para celular estará disponível gratuitamente por meio do aplicativo CNH Digital, que pode ser baixado nas lojas virtuais Playstore para sistema Android, ou iTunes para iOS.

O documento no digital terá o mesmo valor jurídico que a carteira de habilitação impressa _desde que ela não esteja vencida ou suspensa. Ela terá validade em todo o país. Mesmo off-line, ou seja, sem internet, será possível acessar a habilitação no smartphone.

Se a habilitação do motorista não tenha um QR-Code, é necessário pedir segunda via do documento.

Leia também: Juntos há 55 anos, mulher morre 17 horas depois do marido