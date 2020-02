Shannen Doherty revela que está perdendo a luta contra o câncer de mama

Shannen Doherty será sempre a Brenda Walsh para várias gerações impactadas pela série Barrados No Baile. Mais recentemente, também participou de Riverdale. Perto de completar 50 anos, a atriz veio aos meios de comunicação para anunciar que está perdendo a batalha contra um câncer de mama estágio 4, que é considerado terminal.

“Prefiro que saibam por mim, não quero que deturpem, não quero que esteja documentado em um processo na Justiça. Quero que seja real e autêntico. E quero controlar a narrativa. Quero que as pessoas saibam por mim. Apenas não queria que soubessem ainda”, ela disse me um programa de TV nos Estados Unidos.

Como sempre desde que fez sucesso, a vida de Doherty é envolta de escândalos, brigas, excessos e processos. A notícia veio à tona porque a atriz está processando a empresa de seguro de sua casa e quer dar um fim à briga para passar, como diz no processo, seus últimos anos em paz. Segundo a advogada que a defende, a briga judicial está afetando sua luta contra a doença.

Na terça (4), depois que o site TMZ teve acesso aos documentos do processo, Doherty confirmou que o câncer de mama, descoberto há 5 anos, voltou. Ela tinha passado por um longo tratamento de quimioterapia e em 2017 chegou a comemorar que estava confiante na cura. Porém essa semana ela admitiu que a luta está sendo perdida.

Ela não queria tornar a informação pública, mas se viu forçada porque seria divulgado no site. Nos autos, a atriz e a empresa discordam sobre o valor coberto para reconstruir a residência dela, que foi atingida pelos fogos na Califórnia há dois anos. A revelação do estado de saúde é o principal argumento da atriz para encerrar a briga mais rapidamente. A empresa, segundo nota, diz que entende que a saúde delicada da atriz seja importante, mas que não vai recuar. “Acreditamos que mantivemos nosso acordo com nossa cliente e que pagamos o que devíamos nessa causa. Estamos preparados para seguir a defesa da nossa posição em juízo”, diz a nota.

O câncer de mama é um dos 3 tipos mais frequentes de câncer que podem levar à morte, junto com o de pulmão e o colorretal. Segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer é o que tem maior incidência entre as mulheres, com mais de 10% da população feminina sendo atingida.

Estágio 4 e a despedida mantendo pensamentos positivos



O elenco original de Barrados no Baile se reuniu em 2019 para relançar a série

Durante a entrevista, Shannon Doherty admitiu toda dificuldade de lidar com o retorno da doença. Mesmo sabendo do diagnóstico, ela manteve o segredo e participou das gravações da nova versão de Barrados no Baile.

Sua participação foi uma homenagem ao amigo Luke Perry, com quem fez par romântico na série, e que morreu aos 52 anos, depois de sofrer um AVC logo depois de encerrar sua participação no filme Era Uma Vez em Hollywood.

A reunião do elenco foi festejada por fãs em todo o mundo. Apesar de ser a principal da série, ainda nos anos 90, Doherty foi afastada da produção após se desentender com os colegas. Passaram muitos anos afastados e sem se falar, até a reunião realizada em 2019.

Doherty diz que apesar de tudo está tentando se manter positiva. Na quarta (4), postou no Instagram uma mensagem onde ressalta que a vida “Só morremos uma vez. Vivemos todos os dias”.